Rio - Agentes da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta sexta-feira, um motorista de aplicativo suspeito de estuprar duas adolescentes no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por estupro e favorecimento à prostituição.

Segundo as investigações, o homem oferecia presentes e dinheiro para as crianças com a finalidade de praticar atos libidinosos com elas. Os crimes ocorriam no interior da residência do suspeito. Após as formalidades de praxe ele será encaminhado ao sistema prisional.