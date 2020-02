São Paulo - O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, no Rio de Janeiro, aumentou de 9 para 19, de acordo com plataforma do Ministério da Saúde atualizada às 16h10 desta sexta-feira. Já o número total de casos suspeitos no Brasil aumentou de 132 para 182.

O País segue com um caso confirmado, o de um homem de 61 anos na capital paulista que está em isolamento domiciliar.



Das notificações suspeitas, 71 foram descartadas. A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo (66), no Rio Grande do Sul (27), no Rio de Janeiro (19) e em Minas Gerais (17).

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que realizará uma campanha publicitária para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus. Segundo a pasta, o foco da ação será nos hábitos de higiene e nas precauções sobre contato físico entre as pessoas.

O custo previsto da ação é de R$ 10 milhões e será veiculado em Internet, rádio e televisão. A campanha já comeca a ser veiculada nesta sexta-feira.



OMS

Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde apontam para 82.294 casos de coronavírus pelo mundo, deste total são 1.185 novos casos.



Desde o dia 24 deste mês, 16 países são considerados suspeitos: Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Cingapura, Tailândia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.



*Com informações do Estadão Conteúdo e da Agência Brasil