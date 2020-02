Segundo o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, dentro de 30 e 40 dias, será inaugurado um hospital com 75 leitos exclusivamente para casos de coronavírus. Além disso, uma outra unidade terá 20 leitos reservados para o atendimento de pacientes. De acordo com o secretário, ainda não há circulação do vírus no país. "Pela minha experiência, em algum momento, haverá a circulação do vírus. Mas, neste momento, não há".

O secretário não divulgou o nome do hospital que será inaugurado e nem a sua localização. Também não foi revelada a identificação do hospital existente que receberá os casos.



Diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Delmiro da Silva Gouvea, informou que as pessoas que divulgarem fake news sobre o coranavírus com a intenção de causar pânico da população e tumultos serão responsabilizadas criminalmente. Redes sociais estão sendo monitoradas e, ainda segundo ele, já existe investigação da Polícia Civil nesse sentido.

A Anvisa e a Vigilância Sanitária do estado também farão ações nos portos e aeroportos. Hoje, um voo que vinha do Oriente Médio foi interceptado pelas autoridades. No entanto, o caso foi descartado.

Até o momento, os casos foram registrados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro (8, sendo seis residentes e dois estrangeiros), Niterói (3), Maricá (1), Macaé (1), Nova Friburgo (1), Resende (1) e Nova Iguaçu (1 estrangeiro). Além desses, uma notificação foi feita por Niterói, mas o local da residência ainda está sendo investigado.

Plano de contingência



No mês passado, a SES elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar um possível surto no Estado do Rio de coronavírus, que é capaz de provocar epidemias e pode evoluir a pandemias. Para proteger o cidadão fluminense do COVID-19, a SES definiu objetivos estratégicos, a fim de evitar a disseminação do vírus entre uma população sem imunidade para este subtipo viral.



O primeiro objetivo estratégico do plano de contingência é intensificar medidas de segurança para conter a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre pessoas próximas e profissionais de saúde. Caso uma pessoa apresente sintomas e sinais de doenças respiratórias, ela será identificada imediatamente, isolada e atendida da forma como preconiza a OMS e o Ministério da Saúde.



O terceiro item abordado no tópico sobre os objetivos estratégicos do plano aponta para a comunicação do problema: os riscos e casos registrados no Estado do Rio de Janeiro devem ser informados à sociedade o mais rápido possível para, entre outras coisas, combater a desinformação e as perigosas fake news.

Medidas de prevenção

. Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir

. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos

. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir

. Evitar ambientes com muita aglomeração

. Utilizar álcool em gel nas mãos



O que fazer em caso de suspeita

Se estiver com febre ou sintomas respiratórios e tiver vindo de países com casos de coronavírus:



. Cubra o rosto com máscara cirúrgica

. Vá à unidade básica de saúde, hospital de emergência ou à UPA mais próxima

. Siga as orientações dos profissionais de saúde

. Siga as medidas de prevenção: lave as mãos frequentemente, cubra o rosto ao tossir e espirrar, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite locais de grande aglomeração, utilize álcool em gel para as mãos