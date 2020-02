Rio - Um homem foi baleado em uma tentativa de assalto a ônibus na Rua Jardim Botânico, no bairro de mesmo nome, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, informações preliminares dão conta de que a vítima teria reagido ao roubo na linha 583 (Cosme Velho-Leblon) e foi atingida por dois tiros, um no braço e outro no abdômen.

Ainda segundo a PM, o homem teria entrado em luta corporal com os criminosos durante um assalto dentro do ônibus e teria saído em busca de socorro. Os policiais, que foram acionados por populares, levaram a vítima para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Os criminosos fugiram e deixaram no local um revólver calibre 38. A ocorrência foi encaminhada para a 15ª DP (Gávea).