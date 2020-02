As secretarias de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e do Espírito Santo (Sefaz-ES) realizaram, na última sexta-feira (21/02), a Operação Sóbrios III, com a finalidade de combater a sonegação fiscal no setor de bebidas. A equipe da Auditoria Fiscal de Trânsito de Mercadorias e Barreiras Fiscais (AFE-14), com a colaboração do Fisco capixaba, apreendeu cerca de 30 mil garrafas de cerveja.



As mercadorias saíram de São Paulo e tinham como destino o Espírito Santo quando foram apreendidas no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. A operação teve o apoio da Gerência Fiscal do Espírito Santo, por meio da Subgerência de Fiscalização (Sufis) Sul. Após uma análise das mercadorias, foi constatado que o estabelecimento que receberia a carga não existe. No local foi encontrado apenas um comércio de reciclagem de pneus usados.



“Estamos monitorando as operações com valores relevantes envolvendo microempreendedores individuais. Em casos de suspeitas de fraude, contatamos outros Fiscos, como prevê a Constituição Federal. Essa parceria com o Espírito Santo tem contribuído bastante para coibir esse tipo de irregularidade”, afirmou o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.



A Operação Sóbrios III é a 14ª realizada este ano pela Receita Estadual para combater irregularidades tributárias e promover a educação fiscal.