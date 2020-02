Rio - Dois criminosos foram presos, na tarde desta sexta-feira, após assaltarem uma filial da Lojas Americanas no Centro do Rio. De acordo com o Segurança Presente, três bandidos invadiram a loja e, no momento em que deixavam o local, ao perceberem a aproximação dos agentes, jogaram o veículo contra.

No momento da colisão, o carro pegou fogo e houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os policiais prenderam dois bandidos no local. Um conseguiu fugir, mas foi preso à frente por policiais do 5º BPM (Mem de Sá). Posteriormente, foi constatado que o veículo era clonado. Na ação, uma arma e celulares foram apreendidos.

Procurada, a Lojas Americanas ainda não informou quais objetos foram roubados.