Descartado caso de coronavírus em Resende; suspeitas no estado vão a 16

Rio - A Prefeitura de Resende divulgou, no fim da noite desta sexta-feira, que o caso de suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no município Sul Fluminense foi descartado. De acordo com o comunicado divulgado, o exame feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) para confirmar a infecção pela doença deu negativo. Com isso, os casos suspeitos no estado vão a 16.

A suspeita na cidade era de uma paciente que foi atendida no Hospital Unimed Resende, na quinta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher está estável e, desde então, é mantida em isolamento familiar.

"As medidas de controle e monitoramento do caso, assim como de familiares e outras pessoas que tiveram contato com a paciente, foram mantidas conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde", a prefeitura informou, em nota.

A Unimed Resende diz que assim que a paciente deu entrada na unidade com sintomas respiratórios da doença e informado que passado por área considerada de risco nos últimos dias notificou o Ministério da Saúde, conforme protocolo da pasta.

"A Unimed Resende reitera que todas as medidas a fim de garantir a segurança de pacientes e colaboradores foram tomadas, conforme protocolos técnicos estabelecido pelo Ministério da Saúde. Toda equipe de atendimento está preparada para atender e acompanhar os casos suspeitos", a unidade disse.

CASOS

Com o descarte da suspeita de Resende, o Rio tem, até o momento, 16 casos suspeitos do coronavírus; veja a distribuição por municípios:

. Rio de Janeiro: 8, sendo seis residentes e dois estrangeiros

. Niterói: 3

Maricá, Macaé, Nova Friburgo e Baixada Fluminense Nova Iguaçu : 1, sendo estrangeiro o caso do município da

Além desses, uma outra notificação foi feita por Niterói, mas o local da residência ainda está sendo investigado.

HOSPITAL

Edmar Santos Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta, o secretário estadual de Saúde, revelou que dentro de 30 e 40 dias será inaugurado um hospital com 75 leitos exclusivamente para casos da doença . Além disso, uma outra unidade terá 20 leitos reservados para o atendimento de pacientes.

O secretário, no entanto, não divulgou o nome do hospital que será inaugurado e nem a sua localização. Também não foi revelada a identificação da unidade existente que receberá os casos.

Edmar também afirmou que ainda não há circulação do vírus no país. "Pela minha experiência, em algum momento, haverá a circulação do vírus. Mas, neste momento, não há", reforçou.