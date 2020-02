Polícia apreende mais de 80 facas e outros objetos cortantes em bloco da Anitta

Rio - A Polícia Militar apreendeu 83 facas, 30 tesouras, 13 canivetes e oito estiletes, neste sábado, durante o "Bloco da Anitta", no Centro do Rio. De acordo com a PM, além dos objetos cortantes, também foram apreendidos 60 bastões de madeira, 35 barras de ferro e nove réplicas de pistola.

Durante o bloco, a própria cantora parou de cantar para alertar a polícia sobre um furto que tinha acabado de acontecer. Na ação, uma mulher foi presa com quatro celulares e outras seis pessoas foram detidas com drogas. Todo o material foi apreendido.

Em nota, a PM disse que "segue atuando ao longo do dia durante as festividades nos diversos pontos da cidade e estará presente, inclusive, garantindo a tranquilidade durante o grande Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí."



Anitta fez a alegria de cerca de 100 mil foliões na Avenida Presidente Antônio Carlos a partir das 9h. Apesar de cheio, o bloco foi bem vazio em relação ao ano passado, que contava com mais de 400 mil pessoas.

Antes da Anitta subir ao trio, os famosos convidados do bloco ajudaram a levantar a multidão. As mais ovacionadas pelo público foram as funkeiras, Jojo Toddynho e MC Rebecca. Além da cantora Luísa Sonza. Rebecca chegou a ter seu nome gritado pela multidão que se espremia enquanto aguardava o início do bloco. O desfile começou com clima nublado, às 9h, mas o sol apareceu tímido entre nuvens por volta das 9h30.