Jovem morre após ser baleada em ataque a cabine de PMs no Lins

Rio - Uma jovem, identificada como Rebeca Nunes dos Santos, 20 anos, morreu, na tarde deste sábado, após ser baleada na cabeça enquanto estava em um ponto de ônibus na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, nas proximidades da comunidade Cachoeira Grande, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. A vítima foi atingida após bandidos atirarem contra uma cabine da PM. Segundo a corporação, os militares não reagiram e os criminosos fugiram em seguida. De acordo com informações enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248) por testemunhas que tentaram socorrê-la, Rebeca deixa um filho de 2 anos e trabalhava em uma lanchonete em Jacarepaguá.

Procurada, a Polícia Militar reforçou que suspeitos armados atacaram uma cabine da PM na região. No tiroteio, uma mulher foi atingida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém foi preso. O policiamento foi intensificado no local.

A Secretaria de Estado de Vitimados (SEVIT) informou que ofereceu auxílio e está acompanhando a família de Rebeca. Agentes da Polícia Civil fizeram uma perícia no local e fazem diligências para tentar encontrar os criminosos.



Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.