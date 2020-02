Rio - Dois homens, um de 74 anos, identificado como Norberto Pacheco e José Valter dos Passos, de 41, foram baleados na tarde deste sábado em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O estado de saúde de ambos é estável, de acordo com a Secretaria de Saúde. Ainda não há informações sobre a dinâmica e motivação do crime.

Em nota, a PM disse que equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar a entrada de duas pessoas baleadas, no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. A ocorrência segue em andamento.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.