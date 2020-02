Suspeito de roubo é preso em Anchieta

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam em flagrante, neste sábado, um homem de 26 anos por roubo, em Anchieta, Zona Norte do Rio. Segundo a especializada, agentes estavam próximos à Estrada Marechal Alencastro quando foram alertados que pelo menos três criminosos tinham acabado de roubar um veículo na região.

Populares informaram que um dos bandidos seguiu por uma passarela da estação de trem e, logo após, os policiais encontraram o suspeito e o prenderam. Com ele, foi apreendido uma pistola. Segundo a delegada Mônica Areal, titular da Deam, os agentes informaram o crime a policiais do 41º BPM (Irajá), que conseguiram capturar os comparsas fazendo buscas no bairro.



O preso foi autuado por roubo.