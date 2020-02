Mulher é agredida por namorada do ex-marido na Baixada

Rio - Uma mulher que não teve o nome divulgado foi presa, na tarde desta sexta-feira, após agredir a ex-companheira do marido em Miguel Couto, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da região, a vítima, Ingrid Olímpia de Paula, saiu de casa para trabalhar por volta das 7h30 quando percebeu o carro do ex-marido ao tentar atravessar uma rua. A suspeita, que é lutadora de muay thai, jogou o veículo para cima de Ingrid e começou as agressões.



Em depoimento, a jovem contou que a mulher desceu do carro e exigiu que ela "retirasse tudo que tem na polícia contra o ex-marido". Em seguida, a agressora a segurou, dando socos e chutes em seu rosto e corpo. O ex-marido de Ingrid, identificado apenas como Gabriel, também desceu do veículo e incentivou as agressões, além de exibir um revólver calibre .38 na cintura. Ainda conforme a vítima, o homem a segurou para que a namorada continuasse a socá-la.

Socorrida por populares, Ingrid fez o registro do caso na Deam. Os policias foram até a casa da suspeita, que negou ter cometido o crime. Ela afirmou aos agentes que fez um boletim de ocorrência na 58ª DP (Posse) contra Ingrid e agiu em legítima defesa, mas não tinha arranhões ou escoriações no corpo. A suspeita foi autuada por agressão e ameaça. Gabriel está foragido e a especializada faz buscas por seu paradeiro.