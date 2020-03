Saúde: 1.812 pessoas são atendidas durante seis noites de desfiles e apuração no Sambódromo

Rio - Durante as seis noites de desfiles na Marquês de Sapucaí e a apuração dos resultados na quarta-feira de cinzas, os postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atenderam 1.812 pessoas e realizaram 89 remoções de pacientes para unidades da rede pública.

Uma novidade na Sapucaí, o posto de vacinação contra o sarampo, montado no setor 7, vacinou 907 pessoas ao todo, nas quatro noites de funcionamento, no sábado de desfile da Série A, domingo e segunda de desfiles do Grupo Especial e no sábado das campeãs.



Já os quatro postos médicos da SMS, montados no Largo do Carioca, na Praça Ana Amélia, em Copacabana e Ipanema, para atender aos foliões de blocos de rua acumulam 811 atendimentos e 111 remoções, desde o início do carnaval em janeiro até ontem.