Voltas às aulas pós-carnaval no Rio movimenta Secretarias de Educação do Estado e Município em meio ao coronavírus

A volta às aulas no Rio de Janeiro pós carnaval ocorre em meio a preocupação com o coronavírus. Com 17 casos suspeitos no Estado, segundo o Ministério da Saúde, as Secretarias de Educação de Estado e do Município do Rio de Janeiro prepararam recomendações para unidades escolares.



A orientação principal é que todas as escolas comprem e instalem dispensers de álcool gel. Também serão distribuídos materiais informativos nas unidades. No rede municipal, a Secretaria afirma que vai reforçar o abastecimento de álcool em gel, já fornecido para alunos e funcionários.



Os professores da rede municipal, a partir de indicações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus, vão atuar juntamente com os alunos como multiplicadores, ao repassar o conteúdo de prevenção, além de ajudarem no monitoramento da comunidade escolar. A SME ainda afirma que o calendário escolar está mantido normalmente.



Para a próxima semana, há uma reunião agendada pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) para consolidar uma campanha de vacinação contra o sarampo nas escolas, mas que será utilizada para que sejam discutidas novas ações preventivas e educativas para lidar com o coronavírus.

Em conjunto de forças, a SEEDUC mantém interlocução com a Secretaria de Estado de Saúde para realização de ações oportunas e avaliação de casos específicos e suspeitos de coronavírus. Algumas medidas de prevenção e controle foram divulgadas:



1 - Lavar as mãos;

2 - Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;

3 - Usar lenços de papel descartáveis em caso de coriza, espirros ou tosse, com descarte

dos mesmos em local apropriado;

4 - Higiene das mãos com água e sabão ou álcool gel após tocar maçanetas e corrimões

nos locais públicos;

5 - Em caso de febre e algum sintoma respiratório procurar avaliação por profissional de saúde antes de frequentar a escola.



Casos no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde, por meio de uma nota, esclareceu que o óbito de um paciente em Nova Friburgo, divulgado no sábado, não se trata de um caso suspeito de coronavírus que já estava em análise pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ). Os casos suspeitos no estado iriam, desta forma, para 16.

A SES afirmou ainda que o material coletado do paciente de Nova Friburgo deu entrada no laboratório na sexta-feira e que o resultado sairá nos próximos dias. Esse novo caso notificado entrará no próximo balanço, a ser divulgado na segunda-feira, caso seja confirmado como suspeito.

