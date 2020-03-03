Assine

Assinante? Acesse!

Rio de Janeiro

Onze escolas estaduais vão ficar fechadas nesta terça por causa das chuvas; veja quais!

Unidades foram atingidas pelo temporal que caiu no fim de semana no Rio

Por O Dia

Estrados em Realengo
Estrados em Realengo -
Rio - A Secretaria estadual de Educação (Seeduc) informou que 11 escolas da rede vão ficar fechadas nesta terça-feira por causa dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias. Nesta segunda, 42 unidades não abriram pelo mesmo problema.
"A Seeduc reforça que está em contato direto com as regionais e escolas e caso algum outro caso pontual ocorra estará informando através das redes sociais e escolas", a pasta avisou.
LEIA MAISChuvas deixam 5 mil desabrigados e desalojados no Rio
Confira a relação das escolas fechadas:
. CIEP 343 PROFª EMILIA DINIZ LIGIERIO - LAJE DO MURIAÉ

. COLÉGIO ESTADUAL CAETANO DE OLIVEIRA - MANGARATIBA

. COLÉGIO ESTADUAL MONTEBELO BONDIN - MANGARATIBA

. COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO SEGUNDO - MANGARATIBA

. COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIA DE MATTOS – MANGARATIBA

. COLÉGIO ESTADUAL POETA MÁRIO QUINTANA - MESQUITA

. COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO - PARATY

. CIEP RAINHA NZINGA DE ANGOLA - RIO DE JANEIRO/ACARI

. CIEP 339 MÁRIO TAMBORINDEGUY - RIO DE JANEIRO / IRAJÁ

. COLÉGIO ESTADUAL CARLOS ARNOLDO AMBRUZINNI - RIO DE JANEIRO/SEPETIBA

. COLÉGIO ESTADUAL AGOSTINHO CHRYSANTO DE ARAUJO - SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA

 
 
 
RIO DE JANEIRO

Chuvas deixam 5 mil desabrigados e desalojados no Rio

Uma assinatura que vale muito

Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro.

Assine O Dia

Comentários

Mais lidas

    Últimas de Rio de Janeiro

    Onze escolas estaduais vão ficar fechadas nesta terça por causa das chuvas; veja quais!

    Chuvas deixam 5 mil desabrigados e desalojados no Rio

    Escolas se previnem contra coronavírus no início das aulas

    Moradores contabilizam estragos por causa da chuva no Rio

    Fogo Cruzado: casos de vítimas de balas perdidas crescem 93%

    Riotur promete folia durante o ano todo

    Médicos se apresentam para trabalhar na rede municipal de Saúde

    Um Rio de 455 anos de água sobre nós

    Zona Oeste: PM atua em áreas atingidas pelo forte temporal do fim de semana

    Chuvas: Defesa Civil municipal registra 604 chamados e realiza 52 interdições
    Veja mais notícias