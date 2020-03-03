Onze escolas estaduais vão ficar fechadas nesta terça por causa das chuvas; veja quais!

Rio - A Secretaria estadual de Educação (Seeduc) informou que 11 escolas da rede vão ficar fechadas nesta terça-feira por causa dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias. Nesta segunda, 42 unidades não abriram pelo mesmo problema.
"A Seeduc reforça que está em contato direto com as regionais e escolas e caso algum outro caso pontual ocorra estará informando através das redes sociais e escolas", a pasta avisou.
Confira a relação das escolas fechadas:
. CIEP 343 PROFª EMILIA DINIZ LIGIERIO - LAJE DO MURIAÉ
. COLÉGIO ESTADUAL CAETANO DE OLIVEIRA - MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL MONTEBELO BONDIN - MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO SEGUNDO - MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIA DE MATTOS – MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL POETA MÁRIO QUINTANA - MESQUITA
. COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO - PARATY
. CIEP RAINHA NZINGA DE ANGOLA - RIO DE JANEIRO/ACARI
. CIEP 339 MÁRIO TAMBORINDEGUY - RIO DE JANEIRO / IRAJÁ
. COLÉGIO ESTADUAL CARLOS ARNOLDO AMBRUZINNI - RIO DE JANEIRO/SEPETIBA
. COLÉGIO ESTADUAL AGOSTINHO CHRYSANTO DE ARAUJO - SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA
. COLÉGIO ESTADUAL CAETANO DE OLIVEIRA - MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL MONTEBELO BONDIN - MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO SEGUNDO - MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIA DE MATTOS – MANGARATIBA
. COLÉGIO ESTADUAL POETA MÁRIO QUINTANA - MESQUITA
. COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO - PARATY
. CIEP RAINHA NZINGA DE ANGOLA - RIO DE JANEIRO/ACARI
. CIEP 339 MÁRIO TAMBORINDEGUY - RIO DE JANEIRO / IRAJÁ
. COLÉGIO ESTADUAL CARLOS ARNOLDO AMBRUZINNI - RIO DE JANEIRO/SEPETIBA
. COLÉGIO ESTADUAL AGOSTINHO CHRYSANTO DE ARAUJO - SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA