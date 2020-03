Dois homens são presos com duas toneladas de maconha

Rio - Dois homens de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira, por transportarem duas toneladas de maconha. Segundo a Sepol, a droga seria entregue na comunidade Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.

De acordo com policiais da 41ª DP (Tanque), a droga estava embalada em fardos com substância oleosa para dificultar a ação dos cães farejadores da polícia. Ainda segundo eles, a droga estava avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões, mas ainda poderia render aos criminosos aproximadamente R$ 15 milhões, após a enrolação para comercialização individual.

Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.