Passageiros de ônibus são atingidos por estilhaços de bala em tiroteio na Vila Kennedy

Rio - Duas pessoas que estavam dentro de um ônibus foram feridas por estilhaços de bala durante um tiroteio, na tarde desta segunda-feira, na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. As vítimas foram atingidas quando o veículo passava próximo da principal praça da comunidade.

Os dois feridos foram socorridas no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Os disparos na Vila Kennedy aconteceram por volta das 17h15. A Polícia Militar informou que não havia equipes no local no momento do incidente.

Vídeos que circulam na Internet mostram moradores da comunidade se protegendo do intenso tiroteio. Uma farmácia da região também foi atingida pelos disparos; confira!