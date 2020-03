Corpo de quinta vítima de temporal que atingiu o estado é encontrado em Queimados

Mateus foi encontrado na altura da Avenida Bahia às margens do Rio Dom Bosco por moradores, que acionaram os bombeiros do Quartel de Queimados, às 7h. Os militares avisaram aos familiares e a mãe e uma irmã do jovem o reconheceram.

A Polícia Militar isolou o local e aguarda a chegada da Polícia Civil para a realização da perícia e depois a liberação do corpo para a retirada pela Defesa Civil estadual.