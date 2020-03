Princípio de incêndio atinge ônibus do BRT e assusta passageiros

Rio - Um princípio de incêndio atingiu um ônibus da linha 10 (Santa Cruz x Alvorada) na altura da estação Ctex, em Guaratiba, na manhã desta terça-feira. Segundo Diego dos Reis, porteiro e estudante de Direito, o ônibus estava lotado. Ainda de acordo com ele, na altura da estação Mato Alto, os passageiros começaram a sentir um cheiro forte de queimado. Quando o articulado estava na estação Ctex, o motorista pediu para todos saltarem devido a um princípio de incêndio no freio do veículo. Houve correria na saída e uma funcionária do BRT, que também estava no ônibus, desmaiou quando precisou sair.

A mulher foi socorrida pelo SAMU, encaminhada para o Hospital Rocha Faria e passa bem.

Ainda segundo Diego, depois que seguiu viagem, ainda contou outros oito ônibus enguiçados no corredor do BRT entre o trajeto Embrapa e Alvorada.