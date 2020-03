Prefeitura de Itaguaí decreta estado de calamidade pública após fortes chuvas

Rio - Cerca de mil pessoas precisaram de atendimento nos pontos de apoio a famílias atingidas pelas chuvas no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Até o momento, 82 famílias desabrigadas ou desalojadas foram cadastradas e estão recebendo o apoio da Prefeitura, mas o número deve crescer. Nos pontos de apoio são distribuídos kits de limpeza, cesta básica, galões de água, colchões, além do material doado no Centro de Recebimento de Donativos.



Segundo a prefeitura do município, nove destes pontos de apoio foram montados nas primeiras horas de domingo, depois foram reduzidos a quatro. Cerca de 500 profissionais das diversas áreas como Educação, Segurança, Defesa Civil, Trânsito, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Ordem Pública, Obras, Agricultura e Pesca, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e voluntários participam do atendimento aos afetados pelas chuvas.



Além disso, 100 kits de limpeza, 150 cestas básicas e 100 galões de água foram enviados pelo governo do estado para atender a população.

Segundo a prefeitura, a cidade registrou um volume de 235 milímetros de chuva na madrugada de sábado para domingo. A cidade é localizada em uma baixada, cercada por Serras, com escoamento para o mar. No domingo, o alto índice de chuva e a maré alta, que atingiu 1,20m, impediram e impedem ainda o escoamento da água.



A Defesa Civil informa que a cidade continua em estado de alerta, pois há previsões de fortes chuvas na madrugada de segunda para terça-feira. A Defesa civil disponibiliza o telefone 3781-3519 para os casos de emergência.