Policial militar é sequestrado em Manguinhos

Rio - Um policial militar foi sequestrado por criminosos e levado para a comunidade do Mandela I, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados sobre o caso, na manhã desta terça-feira, e encontram o carro e a identidade do policial.

Os PMs conseguiram entrar em contato com o agente, que é da UPP Fé e Sereno, no Complexo da Penha, e ele afirmou que estava na Praça das Nações, em Bonsucesso, após os criminosos o soltarem.

Segundo o PM sequestrado, ele passava na Rua Leopoldo Bulhões, sentido Bonsucesso quando perdeu a direção do carro ao passar por um bolsão de água e bateu na calçada. Ao tentar sair e ir em direção aos Correios, ele foi surpreendido por homens que roubaram seu revólver e o levaram para o interior da comunidade. A ocorrência está em andamento na 21ª DP (Bonsucesso).