Prefeitura inicia demolições nos prédios irregulares na Muzema

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou no fim da manhã desta terça-feira, a demolição de prédios irregulares na Muzema, na Zona Oeste do Rio. Em abril do ano passado, dois edifícios desabaram causando a morte de 24 pessoas . As demolições, segundo promessa da Prefeitura, serão feitas apenas em prédios que ainda estão em construção.A ação estava prevista para iniciar às 9h30, mas moradores fizeram barricadas na entrada do Condomínio Figueiras do Itanhangá, onde fica o conjunto de prédios, para tentar impedir o início das demolições. Após cerca de uma hora de negociações e a promessa de que nenhum imóvel habitado seria destruído, os moradores acabaram permitindo o acesso de funcionários para iniciar a operação.Uma decisão judicial, que é contestada pela Defensoria Pública, já autorizou a Prefeitura do Rio a demolir também seis edifícios já ocupados, mas que estão em área de risco na localidade. Um acordo, porém, estabeleceu que novos testes nas edificações serão feitos para tentar evitar a derrubada.