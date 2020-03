Familiares se despedem de copeiro morto em desabamento na Zona Oeste

Rio - Familiares e amigos se despediram, na tarde desta terça-feira, do copeiro Flávio Gonçalves da Silva, de 50 anos, morto no desabamento da quitinete onde morava, na comunidade do Bateau Mouche, no Tanque, Zona Oeste, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de semana.



Abalada, a esposa da vítima, Rosilane Nazaré, 32, preferiu não acompanhar o enterro, que aconteceu no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, e disse que preferia guardar a imagem do marido vivo. Durante o velório, uma das filhas do copeiro se desesperou e precisou ser amparada por parentes. "Meu pai, não. Por favor, meu pai, não", lamentou a jovem.



Um culto foi realizado em homenagem à Flávio e os presentes cantaram louvores durante a despedida. O copeiro deixa dois filhos de 5 e 9 anos, que estavam com ele no momento do desabamento, além de dois maiores de idade, que já não moravam mais com ele.



Na madrugada do último domingo, Flávio dormia em um colchão no chão e a esposa dormia na cama com os filhos, quando uma das paredes do quarto desabou. A construção não estava em área de risco, de acordo com a Defesa Civil, mas foi atingida por um barranco que deslizou. Uma das crianças chegou a ficar soterrada, mas foi socorrida pela mãe e sofreu apenas arranhões.

*Estagiária sob a supervisão de Gustavo Ribeiro