Crivella pede desculpas à população após estragos causados pela chuva

Rio - O prefeito Marcelo Crivella pediu desculpas, nesta terça-feira, por ter colocado a culpa na população pelos problemas causados pela chuva que atingiu a cidade. A retratação ocorreu após reunião, por mais de duas horas, do prefeito com seus secretários no Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR).

"Talvez eu tenha me expressado mal e quero até pedir desculpas. Mas realmente o apelo que eu faço é que a gente evite colocar lixo nas encostas", disse o prefeito.

Nesta segunda, quando visitava Realengo, na Zona Oeste, um dos bairros mais afetados pelas chuvas, Crivella relatou que o principal problema não era a chuva, mas a quantidade de lixo jogada pela população nos rios e encostas. Na ocasião, o prefeito foi atingido por uma bola de barro na cabeça.

De acordo com Crivella, ele vai retomar conversas para desapropriar moradores que vivem em um trecho próximo do Rio Grande, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

"Nós já tínhamos obras de canalização. Mas, nesse trecho onde houve desabamento de residências, nós tivemos problemas nas desapropriações. Hoje mesmo, nossas equipes estarão indo ao local para retomar esse diálogo, para que sejam indenizados e buscar outra lugar para morar”, explicou o prefeito.



Conforme o prefeito, as desapropriações podem atingir as pessoas que moram em 200 casas na região: "Há um risco de vida, e nos gostaríamos de empregar recursos, porque a partir do momento em que fazemos essas desapropriações, nos vamos poder fazer a obra que ficou interrompida ali".