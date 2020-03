Drogaria oferece vacina gratuita contra sarampo em parceria com Prefeitura do Rio

Rio - A Venancio oferecerá gratuitamente a vacina contra o sarampo em 20 de suas lojas, entre terça-feira(3/3) e sábado (7/3), das 9h às 16h. A campanha é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Na drogaria a vacina poderá ser aplicada em pessoas de 15 a 59 anos. Já os menores de 15 anos devem comparecer a uma unidade básica de saúde. Confira as lojas com vacinação:



Barra da Tijuca: Av. das Américas, 500 / Bloco 8, lojas 119 a 122

Barra da Tijuca: Av. Embaixador Abelardo Bueno,3050

Bonsucesso: Praça das Nações, 292

Botafogo: Rua Voluntários da Pátria, 128

Centro: Rua da Quitanda, 89 (esta unidade não abrirá no dia 07/03)

Copacabana: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 791

Flamengo: Rua Marquês de Abrantes, 88

Freguesia: Estrada de Jacarepaguá, 7823

Grajaú: Rua Barão de Mesquita, 1002

Ilha do Governador: Estrada da Cacuia, 203 A

Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 414

Jardim Botânico: Rua Jardim Botânico, 726, lojas A e B

Largo do Machado: Rua do Catete, 267

Madureira: Estrada do Portela, 17 LJ

Méier: Rua Dias da Cruz, 110

Méier: Rua Dias da Cruz, 336

Taquara: Rua Apiacás, 372

Tijuca: Av. Maracanã, 834

Tijuca: Praça Saens Peña, 31

Vila Isabel: Av. Professor Manuel de Abreu, 693

Para vacinar é necessário apresentar a caderneta de vacinação na drogaria, para que seja avaliada se a dose a ser aplicada será a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) ou dupla viral (sarampo e rubéola). Mas aqueles que não têm ou perderam a caderneta também devem comparecer aos postos.

Após a avaliação do profissional de saúde, quem ainda não tomou as doses necessárias à proteção ou não sabe se já tomou será vacinado.



O estado do Rio de Janeiro teve 373 casos confirmados de sarampo em 2019 e mais de 180 em 2020. Dez estados já registraram casos de sarampo este ano. O sarampo é uma doença infecciosa grave,causada por um vírus de fácil contágio, e pode ser fatal. A transmissão ocorre pelo ar, quando o doente tosse, fala ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitá-la é pela vacina. Em caso de dúvidas, é importante procurar um profissional de saúde.



Importante ficar atento às situações em que a vacina não deve ser aplicada. É o caso de pessoas que apresentam febre moderada ou grave, para as quais recomenda-se adiar a vacinação até modificação do quadro, para não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Também não é indicado o imunizante a quem recebeu imunoglobulina, sangue e derivados, transplantados de medula óssea, quem apresenta alergia severa ao ovo e gestantes. As lactantes podem e devem se vacinar contra o sarampo.