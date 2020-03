Coro do Theatro Municipal faz flash mob no metrô

Rio - A distância de quatro quilômetros entre a Central do Brasil e o Theatro Municipal não é tão grande. Porém, a aproximação entre os públicos dos dois prédios não faz parte da rotina. Na terça-feira, dia 3, a união: a arte do templo da cultura carioca "visitou" os milhares de trabalhadores que passam pela maior estação de transporte coletivo do Estado. De surpresa, o Coro do Municipal, com aproximadamente 80 cantores, fez uma apresentação para quem passava pela Central no final da tarde. Os olhos e ouvidos despertaram atentamente para os trechos de óperas de Verdi e Beethoven, inaugurando o projeto Palco Cultura Presente, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



O programa tem a proposta de levar atrações culturais para diversos espaços do estado sempre na primeira terça-feira do mês. Na Central, o evento teve o formato flash mob, quando um grupo se reúne repentinamente em ambiente público para realizar uma apresentação atípica por um curto período de tempo e rapidamente se dispersa como se nada tivesse acontecido. O formato tem sido bastante utilizado em todo o mundo para aproximar a arte da população.



O show de vozes chamou a atenção do público. Algumas pessoas até tentaram seguir a sua rotina, mas a curiosidade pela arte não passou despercebida. Além do coro do Theatro Municipal, o evento teve a participação do Dó Ré Mi, um grupo musical com crianças e adolescentes de Petrópolis.



"Fiquei maravilhada com o evento. Passo diariamente pela Central do Brasil e fui surpreendida hoje. Todos os trabalhadores necessitam desse tipo de ação, com música e cultura. O dia fica bem melhor para todos nós", conta a doméstica Jaqueline Benedita Antunes, de 47 anos, moradora de Nilópolis, Baixada Fluminense.



Para o presidente da Fundação do Theatro Municipal, Aldo Mussi, a abertura do Palco Cultura Presente mostra a importância de levar as atrações do equipamento para as áreas mais populares do estado. "Acompanhamos as reações do público, alguns assistiram ópera pela primeira vez e certamente foram embora com isso na cabeça. Esperamos muitos outros eventos desse tipo", disse.