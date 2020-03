DRFA prende traficantes que levavam armas de Realengo para Macaé

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu, na madrugada desta quarta-feira, dois traficantes que fazem parte da quadrilha que atua em diversas comunidades do Norte Fluminense e no roubo de carros em Macaé. Gleidson Francelino dos Santos, o Pitoco, e Breno Borges Nunes, o Risadinha, foram capturados levando armamento para os comparsas.

Armas que estavam com os traficantes - Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a, os criminosos foram capturados com um fuzil calibre 762 e uma pistola380. O armamento saiu da, em, na, em direção às áreas de atuação da quadrilha em Macaé. As armas seriam usadas para o roubo de carros e fortalecer a atuação do bando na região.