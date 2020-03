Policiais militares apreendem explosivos e 200 quilos de maconha no Complexo da Penha

Rio - Policiais militares do Batalhão de Choque (BPChq) apreenderam cerca de 15 quilos de explosivos em operação no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Segundo a PM, policiais encontraram um veículo, que era usado para roubos em caixa eletrônico, na comunidade da Chatuba, com o material explosivo, além de uma balança de precisão, fiação de detonação e cadernos de anotações do tráfico.

Além do BPChq também estão presentes agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) em ação nas comunidades Vila Cruzeiro, Chatuba, Fé e Sereno com base em informações do Setor de Inteligência.

Na mesma ação, policiais do Bope apreenderam aproximadamente 200 quilos de drogas na comunidade Vila Cruzeiro. A operação ainda está em andamento e até o momento não há balanço de prisões.