Rio volta ao estágio de mobilidade depois de passar pelos estágios de atenção e alerta

O COR, no entanto, avisa que a cidade pode retornar ao estágio de atenção no fim do dia, já que, segundo o Alerta Rio, ainda há previsão de chuva fraca a moderada para a tarde e à noite de hoje. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na capital.

O município estava em estágio de atenção desde às 8h45 de ontem. Apesar de o temporal ter atingido a cidade há mais de 72 horas, equipes da prefeitura ainda trabalham em diversas regiões que foram impactadas pelas fortes chuvas.

O tempo está instável no Rio por causa de um sistema de baixa pressão sobre o oceano. Ainda nesta terça, os ventos estarão de fracos a moderados e as temperaturas vão se elevar até atingir a máxima de 29°C.

Confira a previsão até domingo:

QUARTA: MÍNIMA: 19ºC MÁXIMA: 29ºC (chuva de fraca a moderada isolada)

QUINTA: MÍNIMA: 19ºC MÁXIMA: 29ºC (chuva fraca isolada à noite)

SEXTA: MÍNIMA: 17ºC MÁXIMA: 30ºC (chuva fraca isolada durante a tarde/noite)

SÁBADO: MÍNIMA: 19ºC MÁXIMA: 30ºC (chuva fraca a moderada isolada durante a tarde/noite)

DOMINGO: MÍNIMA: 18ºC MÁXIMA: 31ºC (chuva fraca isolada à noite)

Da 0h de domingo às 4h de hoje, choveu mais da metade da média para o mês de março em toda a cidade (68,4%). As estações de Anchieta, Bangu e Santa Cruz já ultrapassaram a média do mês.

Veja o acumula do período e a comparação com a média histórica:



. Anchieta: 147,2 mm (101,0%).

. Bangu: 131,4 mm (101,3%)

. Santa Cruz: 165,4 mm (106,5%)