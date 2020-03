Prefeitura realiza Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar o Dia D de Vacinação Contra o Sarampo, na cidade do Rio, neste sábado. Segundo a Secretaria, este será o terceiro realizado no município desde 1º de fevereiro e contará com montagem de postos extras fora das unidades de saúde da rede.

Além das 233 unidades para vacinação, cerca de 50 postos extras por semana têm sido montados em locais de grande circulação de pessoas, como estações de metrô, escolas, universidades. Também são realizadas ações voltadas para profissionais de saúde, da rede hoteleira, taxistas e motoristas de aplicativos de transporte.

Nesta terça-feira, a SMS atingiu a marca de meio milhão de pessoas vacinadas contra a doença na cidade. Segundo eles, o objetivo é vacinar 2 milhões de pessoas até o fim do ano na capital. Entre os meses de janeiro e fevereiro, o Rio teve 90 casos confirmados de sarampo, contra 114 casos confirmados ao longo de todo o ano de 2019. Além disso, outros 468 casos suspeitos estão sendo investigados.