Polícia faz operação no Morro do Feijão, em São Gonçalo

Rio - Uma operação policial de agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói São Gonçalo Itaboraí e Maricá (DHNSG), realizada no Morro do Feijão, no bairro Paraíso, em São Gonçalo, assustou moradores na manhã desta quarta-feira. A ação tinha o objetivo cumprir mandados de prisão contra criminosos que atuam na região.

Segundo a Polícia Civil, a ação, batizada de "Operação Atrás das Grades" contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Duas pessoas foram capturadas. Também participou da atuação a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).