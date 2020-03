Tiroteio termina com PM e suspeitos baleados em São Gonçalo

Rio - Um tiroteio, na tarde desta quarta-feira, terminou com um policial militar e dois suspeitos baleados no bairro Mutuapira, em São Gonçalo, Região Metropolitana. De acordo com a corporação, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma ação para reprimir o crime organizado na localidade da comunidade do 40 e no local, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto.

Ainda segundo a corporação, com os dois feridos foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma granada, uma mochila com drogas ainda não contabilizadas e um radiotransmissor.

O policial militar e os suspeitos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, também em São Gonçalo. O estado de saúde do militar é estável. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da área.