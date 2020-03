Fiscalização apreende mais de 3 mil joias de ouro na estrada

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, em Barra Mansa, no Sul Fluminense, um carregamento de 3.627 peças de joias de ouro, entre brincos, pingentes, piercings, correntes, escapulários e pulseiras. A ação aconteceu na última segunda-feira.



De acordo com a PRF, os agentes federais abordaram um veículo de passeio onde estava a carga e levaram até o Posto de Controle Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. Após as verificações, os auditores fiscais da Receita Estadual constataram que as mercadorias estavam sendo transportadas para o Estado do Rio de Janeiro sem a documentação fiscal e, consequentemente, sem o recolhimento do imposto devido.



“Quando o policial suspeita de qualquer irregularidade tributária, ele encaminha o contribuinte para o posto fiscal mais próximo para confirmar ou não a infração. Caso a irregularidade seja comprovada, o contribuinte é autuado e a mercadoria pode ficar retida até a regularização da operação de venda e da documentação fiscal. Essa parceria com a PRF vem nos permitindo identificar e coibir diversas ilegalidades fiscais”, afirmou o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.