Rio - Um incêndio de grandes proporções atinge pelo menos dois galpões em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira. O local fica na Avenida Demétrio Ribeiro, 87, próximo à Rodovia Washington Luiz (BR-040), no bairro Figueira.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 6h e que três quartéis participam do combate às chamas (Duque de Caxias, Campos Elíseos e Irajá). Até o momento não há informações de feridos, nem sobre as causas do incêndio.