Bebianno será candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB

Rio - O ex-secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno será o candidato do PSDB à prefeitura do Rio do Janeiro. O anúncio será feito nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva convocada pelo governador João Doria no diretório paulista da legenda.



A ex-diretora da Agência Nacional de Cinema (Ancine) Mariana Ribas, que havia sido anunciada como pré-candidata do partido, vai ocupar um cargo na pasta da cultura do governo paulista. O arranjo foi feito por Doria a pedido do empresário Paulo Marinho, que comanda o PSDB no Rio de Janeiro.



Ex-presidente do PSL, Bebianno foi um dos principais operadores políticos da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, mas rompeu com o presidente após entrar em atrito com o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do mandatário. Com a candidatura, os tucanos tentam criar uma base para o PSDB no Estado no qual o partido mais sofre com a ausência de quadros.



O anúncio da candidatura contará com as presenças de Marinho, que também rompeu com Bolsonaro, Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB paulista, e do ex-deputado Bruno Araújo, presidente nacional do partido.



A escolha de Bebianno reforça o posicionamento do PSDB na oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tem um candidato na capital fluminense.