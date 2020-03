Suspeito é morto após confronto com a PM, em Niterói

Rio - Um confronto entre criminosos e policiais do 12º BPM (Niterói), na comunidade Pau Roxo, deixou um suspeito morto, na noite desta quarta-feira. Segundo a PM, militares foram ao local, que fica no bairro Engenho do Mato, em Niterói, após informações repassadas pelo Disque-Denúncia.

Ainda conforme a corporação, no local, as equipes foram recebidas a tiros e houve confronto. Após cessarem os disparos, buscas foram realizadas na região e os militares localizaram um homem morto e apreenderam uma pistola e 215 pinos de cocaína.

A área foi isolada e a perícia acionada. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).