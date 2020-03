Suspeito de estupro é preso em escola da Zona Oeste

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na madrugada desta quinta-feira, no bairro Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, suspeito de ter estuprado uma jovem. De acordo com informações da página 'Itanhangá Rio das Pedras', o crime aconteceu na casa da vítima, mas o criminoso teria sido preso na escola CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima, onde ambos estudam.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionadas e levaram a dupla para a 32ª DP (Taquara), para esclarecer o caso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação apenas disse que confirma que a PM foi à unidade escolar e que deteve um aluno do segmento do Programa de Educação de Jovens e Adultos do Ciep. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.