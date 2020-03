Prefeitura resgata animais abandonados em Campo Grande

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na última terça-feira, operação para resgatar oito animais que estavam sofrendo maus-tratos em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste. A denúncia foi enviada à Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, que organizou a fiscalização em parceria com a Subsecretaria de Bem Estar Animal (Subem) e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).



De acordo com a Prefeitura, três cavalos, um bode, uma cabra, duas galinhas e um cachorro eram mantidos presos, sem comida e sem água. A equipe precisou arrombar os portões trancados com cadeados, numa área em péssimas condições de saúde e de higiene.



Ainda segundo a Prefeitura, os animais foram levados para o Centro de Controle de Zoonoses da Vigilância Sanitária, no Largo do Bodegão, 150, em Santa Cruz. Um dos cavalos morreu logo após o acolhimento. O cão passa bem e os outros seis animais continuam em tratamento na unidade. Um dos cavalos está muito abaixo do peso e com a saúde comprometida em consequência dos maus-tratos. A DPMA segue investigando o caso.