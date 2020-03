Agora é lei: Rio terá campanha permanente contra assédio em estádios de futebol

Rio - Os estádios de futebol agora deverão ter campanha permanente contra o assédio e a violência sexual. A Lei 8.743, da deputada Dani Monteiro (PSol), foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada pelo Diário Oficial do Executivo, nesta quinta-feira, informou a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



De acordo com a norma, a campanha permitirá que as mulheres assediadas nos estádios tenham acesso às câmeras de segurança para identificar o momento da agressão, efetivando a denúncia nos órgãos públicos.

Também deverão ser divulgados, durante os eventos esportivos, informações sobre o assédio e a violência sexual, como políticas públicas praticadas pelo estado e os telefones de órgãos de acolhimento às vítimas. Essa divulgação deverá ser feita através de cartazes ou durante os intervalos das partidas nos autofalantes, telões ou qualquer outro meio de informação e comunicação.



"Podemos verificar que a maior parte do público feminino nos estádios é de mulheres jovens. Dessa forma, a lei possibilita que esses equipamentos sejam mais do que espaços de diversão e lazer. Haverá conscientização e suporte contra o assédio e a violência que atinge a mulher", justificou a deputada Dani Monteiro.