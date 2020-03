Após temporal, cratera começa a ser fechada na Baixada Fluminense

Rio - O tempo mais estável permitiu que a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos começasse os trabalhos na cratera aberta na Rua Coronel França Leite, na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. No temporal que caiu no município durante a noite de sábado (29), e a madrugada e manhã de domingo (01) a área foi considerada o ponto mais crítico do município. Ali, o solo cedeu sobre uma tubulação de ferro. A área, então, foi isolada, vistoriada pela Defesa Civil e, agora, começa a ser reparada.

"Tivemos aquele temporal e, depois, a chuva não chegou a dar uma trégua. Era preciso que tivéssemos um tempo firme, como o desta quinta-feir para que pudéssemos iniciar a limpeza do buraco. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga resolver essa questão”, explica o secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos de Mesquita, Rholmer Louzada Júnior.



Na última segunda-feira (2), foi decretada situação de emergência nas áreas da cidade afetadas pelas chuvas intensas. No dia seguinte, terça-feira, foi instituído o Gabinete de Crise para gestão e suporte de tomada de decisões e facilitar o desenvolvimento das ações.



"O gabinete de crise é constituído pelo prefeito, por mim, pela secretária municipal de Assistência Social, pelo secretário municipal de Saúde e pelo diretor operacional da Defesa Civil. Funciona na própria sala do gabinete do Jorge Miranda e conta também com o apoio de todas as outras pastas do governo. Nossa prioridade agora é dar suporte à população que sofreu consequências por conta da chuva", conta Rholmer.

Estágio de Mobilização e previsão do tempo