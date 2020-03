Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão ajudaram uma gestante de gêmeas, na manhã desta quinta-feira, em Olaria, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, uma das bebês nasceu com os PMs; a outra, na UPA do Alemão.

Ainda segundo a PM, a mãe das meninas, Maria Luiza e Maria Helena, estava em um táxi a caminho do hospital quando entrou em trabalho de parto. O motorista acionou a equipe que fazia o patrulhamento na Rua Paranapanema e um dos militares iniciou os primeiros socorros já no veículo.

De acordo com a corporação, o parto de Maria Luiza foi feito pela PM e Maria Helena já nasceu na UPA. As três passam bem e foram transferidas para Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no Centro.