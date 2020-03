Contraste com as indústrias

Mesmo sem saneamento, o Coletivo Santa Alice abriga grandes indústrias. "Dizem que uma delas furou 12 poços. Nossa água está falhando", disse um morador que não quis se identificar.

A empresa a que se refere é a BRF, detentora das marcas Sadia e Perdigão. A companhia diz que tem seis poços artesianos perfurados com autorização do Inea e aguarda a permissão para colocá-los em funcionamento. A BRF informou que utiliza água de empresa terceirizada, e que o esgoto e resíduos da construção são recolhidos por uma empresa licenciada por órgãos municipais e estaduais.

Apesar do receio com as mudanças, moradores agradecem a pouca infraestrutura que chegou com as empresas. "O pavimento e a iluminação pública é por causa delas. A prefeitura não faz melhorias aqui", diz Anderson Araújo.

Outras empresas locais são a Panco, que não respondeu à reportagem, e a Brasilit, que informou tratar o esgoto em estação construída no local, e que utiliza água de carros-pipa, com abastecimento complementar por poço.