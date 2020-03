Draco prende líder da milicia da Carobinha, em Santa Cruz, aliado de Ecko

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão Às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, na manhã desta segunda-feira, o miliciano Reginaldo Martins do Nascimento, conhecido como Naldo da Carobinha, de 51 anos. Ele é apontado como o líder da milicia que age na comunidade da Carobinha, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o delegado Gabriel Ferrando, titular da Draco, Nando da Carobinha se aliou à milícia comandada por Wellington da Silva Braga, o Ecko. A milícia de Ecko é chamada de Liga da Justiça e age em Santa Cruz, Campo Grande e Paciência, além de Itaguaí e municípios da Baixada Fluminense. A união de Naldo com Ecko foi para aumentar o domínio da quadrilha, em busca de enriquecimento ilícito.

Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos três Pontes, Ainda segundo Ferrando, a milícia da Carobinha é uma das mais antigas do estado. Antes de assumir a região, Nando disputava o território com, o morto em abril de 2017 em confronto com a polícia . Carlinhos era irmão de Ecko.

Naldo chegou a fazer parte da facção Amigos dos Amigos (ADA), quando a Carobinha era controlada pelo tráfico de drogas e estava sob o domínio de Paulo Cesar Martins, o PC da Carobinha, que foi preso em novembro de 2012.

Recompensa para prisão do miliciano era de R$ 1 mil - rlima Ao se aliar à Liga da Justiça, Naldo começou exercendo funções de extorsão de motoristas de veículos de transporte alternativo de passageiros e de retaliações (inclusive homicídios) contra rivais. Ele chegou a se desentender com o grupo, mas retornou ao comando da região após a morte de Carlinhos Três Pontes.

CRIMES

Contra Naldo havia dois mandados de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.

De acordo com as investigações da polícia, o homicídio pelo qual Nando responde foi contra um homem que era usuário de drogas e suspeito de cometer roubos e furtos na Carobinha. O homem foi assassinado na frente de moradores. O miliciano é apontado como o mandante do crime, que foi cometido por dois de seus comparsas, João Paulo Castro Pereira e Pedro Paulo Castro Pereira.



No dia do crime, a vítima estava na rua quando foi abordada por João Paulo e Pedro Paulo, que estavam em um carro prata. Eles ordenaram que o rapaz virasse de costas, quando atiraram contra ele. Eles pediram para os moradores se preocuparem, pois a vítima era ladrão e não roubaria mais ninguém.

O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 1 mil para quem desse informações que levassem à prisão do miliciano.

"As investigações continuarão, com o propósito de prender todos os integrantes das organizações criminosas que atuam na zona oeste do Rio", reforça o titular da Draco.