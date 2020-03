Casal é encontrado morto a tiros no Jardim de Alah, na Zona Sul

Rio - Um homem e uma mulher, ainda sem identificação, foram encontrados mortos sob o viaduto da rua Humberto Campos, que corta o canal do Jardim de Alah, na altura do Leblon, na Zona Sul do Rio, na madrugada deste domingo. Segundo a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) foram ao local e encontram as vítimas com ferimentos provocados por arma de fogo.

De acordo com informações preliminares, o casal era morador de rua. A área foi isolada e foi realizada a perícia pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que vai assumir as investigações.