MPF move ação para assegurar processo de tombamento do prédio do antigo DOI-CODI

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) propôs ação civil pública para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tenha total acesso às dependências do prédio onde funcionou o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). O edifício era utilizado durante a ditadura militar. O MPF também pede que o Exército disponibilize as plantas do imóvel e documentos requisitados pelo Iphan.

O DOI-CODI operou no prédio da Rua Barão de Mesquita no número 525, na Tijuca, Zona Norte do Rio, pelo menos entre 1969 e 1979. Naquele local, o governo ditatorial instalou sua unidade de inteligência e execução. O órgão foi responsável por realizar capturas, sequestros, torturas de centenas de pessoas.

O MPF destaca que muitos dos presos sequer foram processadas criminalmente, e que sofreram, desapareceram ou morreram sob a guarda do Estado e por ordens dos agentes da repressão. O prédio passou por adaptações para que funcionasse como centro de captura, prisão e tortura, de modo que suas instalações se tornassem funcionais e pudessem atender aos propósitos para os quais a unidade foi planejada.

Inquérito Civil

Em 2013, o Iphan deflagrou o procedimento de tombamento do imóvel. De acordo com o que foi apurado pelo MPF, houve, porém, uma injustificada demora no andamento do processo administrativo. Cobradas justificativas à entidade, o órgão esclareceu que a demora se dava pela necessidade de realizar visita técnica ao prédio, onde atualmente funciona o 1° Batalhão de Polícia do Exército.

Já o Exército justificou que o prédio passou por obras de adequação para abrigar reservas de armazenamento e material da Companhia de Polícia do Exército, o que exigiria uma maior segurança quanto às informações contidas na planta. Nesse aspecto, argumentou que a Organização Militar possui requisitos de segurança orgânica que deveriam ser observados, particularmente no que tange às suas áreas e instalações. Além disso, afirmou que a planta existente na unidade data de 1984 e não detalha o interior das instalações, impossibilitando qualquer comparação entre a configuração atual e a existente na época em que funcionava o DOI-CODI.

Ao analisar as justificativas apresentadas, o MPF tentou construir um diálogo entre o Exército e o Iphan,para obter uma solução de consenso. No entanto, mesmo levando em consideração a necessidade de manter viva a memória do local, o comando do Exército deixou claro que não concorda com o tombamento, uma vez que a medida poderia prejudicar seus serviços. Assim, ficou amplamente demonstrado que Exército não pretende permitir que o Iphan realize seu trabalho institucional.

Por conta dos mais de seis anos da instauração do procedimento de tombamento, o MPF chegou a conclusão de que “constata-se que sua marcha está interrompida porque o Comando do Exército segue impossibilitando a realização de análises técnicas necessárias por parte do Iphan”, pontua o procurador da República Jaime Mitropoulos.

Na ação, o MPF requer o ingresso de servidores do Iphan nas dependências do 1° BPE, a fim de que os mesmos possam fazer a visita técnica ao imóvel; e que Exército franqueie acesso às plantas necessários à conclusão do Processo Administrativo n° 1706-T-14.