Rio - Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, na manhã desta segunda-feira, um homem que agrediu a namorada por mais de seis horas no bairro Coroa Grande, no município da Região Metropolitana do estado. Alexandre de Castro Marques foi capturado em Tomás Coelho, na Zona Norte da capital. As agressões contra a mulher aconteceram no final de outubro, mas o mandado de prisão contra ele só foi expedido na última sexta.



De acordo com o delegado Marcos Santana, titular da 50ª DP, a mulher contou que passou a noite do dia 26 e a madrugada do dia 27 de outubro em poder do namorado. Eles estavam em uma casa de festas, quando começaram a discutir e decidiram ir embora.



"Chegando na casa do autor, iniciaram-se novas discussões sobre uma suposta traição que o autor imputava à vítima e, obrigando-a a confessar, a agredia e a ameaçava com uma arma de fogo", conta o delegado.



No depoimento que prestou na 50ª DP dias depois do crime, a mulher disse que assumiu a traição para que as agressões acabassem. Durante a sessão de tortura, Alexandre chegou a dizer que iria quebrar um espelho para cortar o rosto dela se ela não confessasse.



"Ela só foi liberada após a confissão e ao prometer ao autor que não o denunciaria pelo crime", Santana acrescenta.

Homem é preso por agredir a namorada por mais de seis horas.#ODia pic.twitter.com/S3uwPZmf7X — Jornal O Dia (@jornalodia) March 9, 2020 O delegado conta ainda que dias antes do episódio, os dois já haviam discutido em um bar de Itaguaí, quando Alexandre pediu para a namorada desbloquear seu celular para ver suas mensagens. Ela negou e ele pegou o aparelho e a agrediu com o próprio telefone.



"Em seguida, ele ordenou que ela retirasse os pertences do veículo e, no momento em que a vítima aproximou-se do carro, foi empurrada por ele para dentro do veículo. Em seguida, eles deixaram o local", Santana diz. "Durante o trajeto, o autor ameaçou a vítima, dizendo que iria jogá-la para fora do veículo".



Agora, Alexandre vai responder pelos crimes de tortura, cárcere privado, dano, injúria e lesão corporal, todos no âmbito da Lei Maria da Penha. O delegado conta ainda que dias antes do episódio, os dois já haviam discutido em um bar de Itaguaí, quando Alexandre pediu para a namorada desbloquear seu celular para ver suas mensagens. Ela negou e ele pegou o aparelho e a agrediu com o próprio telefone."Em seguida, ele ordenou que ela retirasse os pertences do veículo e, no momento em que a vítima aproximou-se do carro, foi empurrada por ele para dentro do veículo. Em seguida, eles deixaram o local", Santana diz. "Durante o trajeto, o autor ameaçou a vítima, dizendo que iria jogá-la para fora do veículo".Agora, Alexandre vai responder pelos crimes de tortura, cárcere privado, dano, injúria e lesão corporal, todos no âmbito da