Jaime Figueiredo é eleito prefeito de Silva Jardim

Rio - O vereador Jaime Figueiredo (Proes) foi eleito o novo prefeito de Silva Jardim, município no interior do estado do Rio, em eleições suplementares. Jaime, que já ocupava interinamente o cargo após a cassação da prefeita, ficará no cargo até 31 de dezembro, caso não seja reeleito nas eleições ordinárias que acontecem em outubro.

Jaime venceu a eleição com uma diferença de 1398 votos para a segunda candidata. O período eleitoral foi marcado por fakenews e panfletos difamando candidatos. Segundo informações, Zilmara Brandão propagou notícias afirmando que seus dois principais adversários, Valber Tinoco e Jaime estariam inelegíveis. Por decisão da Justiça Eleitoral, a candidata retirou os vídeos do ar.