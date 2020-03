Homem é preso em flagrante após esfaquear o chefe em Bonsucesso

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na noite deste sábado, após esfaquear o chefe, dentro de um supermercado, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Ele foi capturado após os policiais serem avisados de que um funcionário havia ferido o gerente com uma faca. Ao chegarem no local, avistaram a vítima ferida no pescoço e o autor do crime aparentemente embriagado. Com ele foi apreendida uma faca.

A ação foi realizada por agentes da 21ªDP (Bonsucesso), a vítima foi socorrida e levada ao hospital pelos agentes, em seguida ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Segundo o chefe da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), Hamilton Leite, o funcionário se irritou com o chefe: "Minutos antes da agressão, o gerente havia chamado atenção dele", explicou.

Após o registro da ocorrência, o autor do crime foi encaminhado ao sistema prisional.