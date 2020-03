Sobrevivente de ataque a tiros em bar de Jacarepaguá está em estado grave

Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Ronaldo de Jesus Soares da Silva está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade. Rio - Um dos sobreviventes do ataque a tiros em um bar de Jacarepaguá, na noite de sexta-feira , está internado em estado grave no, na. De acordo com aestá noda unidade.

Ronaldo e Rodrigo dos Santos Maurício, que foi atingido por dois tiros na barriga, são os únicos sobreviventes do ataque que teve três mortos. Rodrigo também está internado no Lourenço Jorge, após ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Ele está estável.



Segundo testemunhas, o ataque aconteceu por volta das 20h de sexta no estabelecimento que fica na Estrada do Guerenguê, 2.118, próximo da localidade conhecida como Barraca da Preguiça, em Curicica. Ronaldo tentou se proteger dos disparos se jogando em um rio que corta a região.



Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e estiveram no bar depois do crime. Até o momento, não há informações sobre as motivações do ataque e a identidade das vítimas fatais ainda não foi revelada.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Foi realizada pericia no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso", a Polícia Civil informou, em nota.