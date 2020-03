Mulher é agredida e estuprada na Baixada Fluminense

Rio - Uma mulher foi agredida e estuprada, na noite de domingo, no bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações, um homem invadiu a casa da mulher – que não foi identificada–, dopou o cachorro e cometeu o crime na frente de dois filhos da vítima.

Ainda segundo relatos, durante a ação do criminoso, a filha da vítima teria gritado e foi espancada. A menina conseguiu fugir e a mãe a seguiu, os moradores correram atrás do agressor, mas ele conseguiu fugir. Posteriormente, ele teria sido pego pelos vizinhos. No entanto, a informação não foi confirmada.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar ocorrência na região. No local, uma mulher informou ter sido estuprada, sendo socorrida ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).